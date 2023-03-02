Domatesli ekmek dilimleri tarifleri: Püf noktası altını kısmak! 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere işte mis gibi...

Fırında domatesli kaşarlı ekmek

Kahvaltıya kısa sürede yapabileceğiniz, az malzemeli, çok lezzetli ve pratik olan; kenarları kıtır kıtır, ortası yumuşacık ekmeklerin tarifine buyurun

Nefis Domatesli Kaşarlı Ekmek Dilimleri (15 Dk) Tarifi İçin Malzemeler

9 adet tost ekmeği (kişi sayısına göre)

9 dilim kaşar peyniri

2 adet domates

Tereyağı

Bayat ekmeklerle de yapabilirsiniz.

Nefis Domatesli Kaşarlı Ekmek Dilimleri (15 Dk) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle domatesleri ince ince, kaşar peynirini biraz daha kalın olarak doğrayalım.

Ekmeklerin üzerine, yumuşamış tereyağını sürelim.

Önce domatesi, sonra kaşar peynirini yerleştirelim.

İsterseniz kaşarların üzerine damak tadınıza göre baharat serpiştirebilirsiniz. Ben kahvaltılık baharat kullandım.

Önceden ısıtılmış fırında, 180°C’de kaşarlar eriyinceye kadar pişirip (4-5 dakika), sıcak sıcak servis edebilirsiniz

fırında-yumurtalı peynirli ekmek

Fırında Yumurtalı Peynirli Ekmekler Tarifi İçin Malzemeler

Yeteri kadar dilimlenmiş ekmek

2 adet yumurta

2 kibrit kutusu büyüklüğünde rendelenmiş kaşar peynir

4 kibrit kutusu büyüklüğünde ufalanmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytin yağı

2 adet ince yeşil biber

3 adet kabukları soyulmuş ve ince doğranmış domates

Maydanoz

Pul biber

Kara biber

Kekik

Arzuya göre tuz

Fırında Yumurtalı Peynirli Ekmekler Tarifi Nasıl Yapılır?

Herkese iyi günler diliyorum. Bu tarifi daha önce paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istedim. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun.

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Yumurtayı çırpıyoruz. Tere yağını küçük bir şekilde doğruyoruz bütün malzemelerle birlikte birbirini alıncaya kadar karıştırıyoruz.

Dilimlediğimiz ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde paylaştırıyoruz.

Önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde kızarıncaya kadar pişiyoruz.

Tavada Yumurtalı Peynirli Ekmek

Ekmek dilimlerini hazırladığınız peynirli yumurtalı karışıma tek tek bulayın. Ardından peynirli yumurtalı ekmekleri kızgın yağ içine koyun. Ekmekleri arkalı önlü güzelce kızartın. Hazırladığınız peynirli yumurtalı ekmek kızartmasını kağıt havlu serili bir tabak üzerine alıp, fazla yağının süzülmesini sağlayın.

Fırında Yumurtalı Sütlü Ekmek

Fırında Yumurtalı Sütlü Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

8 dilim ekmek

2 adet yumurta

1 subardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz, toz tatlı biber, karabiber

1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri

Arzuya göre :4-5 dilim halka kesilmiş sucuk

2-3 adet siyah ve yeşil zeytin

2 adet çeri domates

1–2 adet yeşil biber

Fırında Yumurtalı Sütlü Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Mikser kabına yumurtayı, sütü, unu, sıvı yağı koyalım.

Tuz, baharatı serpelim. İyice çırpalım.

Tepsiye yağlı kağıt serelim.

Ekmek dilimlerini çırptığımız yumurtalı karışıma bandıralım.

Tepsiye dizelim.

Ekmeklerin üzerine kaşar peyniri serpelim. İsteyen bu kaşarın üzerine kimisine ekmeklerin sucuk, doğradığımız domates, biberi ve çekirdeği çıkarıp kestiğimiz zeytinleri dizelim

Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15 dk pişirelim. Afiyet olsun.

Fırında sade yumurtalı ekmek

Hazırlanışı

Yumurtaları az tuz ilavesiyle çırpın,

Sütü ekleyip çırpın,

Ekmek dilimlerini sosun içine arkalı önlü batırıp çıkarın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin,

Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın,

200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarmaya başlayana kadar pişirin.