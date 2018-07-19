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Domates turşusu nasıl yapılır?

Lezzetli ve çabuk bozulmayan turşuların sırrı salamurasında saklıdır. Turşunun çiçeklenme, yumuşama, sünme vb. bozulma belirtileri göstermesinin nedeni tuz oranının ayarlanmamasından kaynaklanmaktadır.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:43
Domates turşusu nasıl yapılır?

İPUCU: Her türlü sebzeden, hazırlayabileceğiniz doğal turşularda sebzeleri suda bırakmamaya ya da aşırı yıkamamaya dikkat edin. Aşırı yıkama sebzelerin üzerindeki laktik asit bakterilerinin faaliyetlerini azaltır. Bu bakteriler turşunun fermente olmasını sağlayan kimyasal süreçlerden sorumludur.

MALZEMELER:

1 kilo yeşil domates

1 adet havuç

2 adet biber

6 diş sarımsak

2-3 adet kereviz

%8 tuzlu salamura için

1 litre su

80 gram tuz

30 ml sirke

YAPILIŞI:

Tüm sebzeleri bol su ile yıkayın.

Tuzu ılık suda eritip içine sirkesini ilave edin.

Uygun büyüklükteki cam bir kavanozun içini, doğranmış sebzeleri elinizle bastırarak doldurun.

Sebzelerin üstünü kereviz yaprakları ile kapatıp salamurasını dökün.

Kavanozun ağzını kapatıp, karanlık ve serin bir yerde 1 ay süreyle bekletin. (Ortam sıcaklığına göre turşunun fermente süresi daha kısa olabilir.)

YEŞİL DOMATES TURŞUSU

MALZEMELER:

1 kilo irice yeşil domates

1 adet havuç

250 gram beyaz lahana

1 adet kapya biber

6 diş sarımsak

2-3 adet kereviz

%8 tuzlu salamura için:

1 litre su

80 gram tuz

30 ml sirke

YAPILIŞI:

Tüm sebzeleri bol su ile yıkayın.

Havuç, lahana, kereviz yaprakları ve kapya biberi yarım santim olacak kalınlıkta dilimleyin.

Domateslerin üzerini kapak şeklinde kesin.

Küçük bir kaşık yardımıyla içini boşalttıktan sonra kıyılmış sebzeler ile doldurun.

Uygun büyüklükteki cam bir kavanozu, doldurduğunuz domatesleri elinizle bastırarak yerleştirin.

Sebzelerin üstünü kereviz yaprakları ile kapatıp salamurasını dökün.

Kavanozun ağzını kapatıp, karanlık ve serin bir yerde 1 ay süreyle bekletin. (Ortam sıcaklığına göre turşunun fermente süresi daha kısa olabilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:43
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