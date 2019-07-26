Domates işleme sezonunu açtı
Kibar Holding grup şirketlerinden, ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, mevsimin ilk domates hasadının Susurluk fabrikasına gelişini çiftçilerle kutladı.26 Temmuz 2019 Cuma 11:49
Kibar Holding grup şirketlerinden, ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, mevsimin ilk domates hasadının Susurluk fabrikasına gelişini çiftçilerle kutladı. Törene katılan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Türkiye’deki zincir restoranların hemen hemen hepsinin soslarını biz üretiyoruz” dedi.
Kibar, “Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, dünya mutfaklarına lezzet katmaya devam ediyoruz. İnovasyon odaklı çalışma anlayışımız sayesinde de dünya devleri Türkiye’de ve yurt dışında iş yapmak istediklerinde bize geliyorlar” diye konuştu.
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