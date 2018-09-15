Dolulukta rekora uçtu

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yüksek ağustos ayı doluluk oranına ulaştı. THY, ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve THY’ye olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi, ağustos ayında da devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona ulaşırken, toplam doluluk oranı da yüzde 85,6 oldu.

Ocak-Ağustos 2018 trafik sonuçlarına göre, bu yılın 8 ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla talepte yüzde 12’lik artış sağlandı. Yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.

İTALYA BASKETBOL LİGİ'NE SPONSOR OLDU

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ağustos döneminde 3,4 puanlık artışla yüzde 82 civarında gerçekleşti.

Bu arada THY, İtalya Basketbol Birinci Ligi’nin (Serie A) 2018-2019 sezonunda resmi hava yolu sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, İtalya’nın kuzeyindeki Bologna kentinde imzalandı.