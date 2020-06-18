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Aktüel

Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:51:44 -
Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.


Eflani ilçesine bağlı Esencik ve Bostancılar köylerinde aniden bastıran dolu her tarafı beyaza bürüdü. Yolda seyreden bir sürücünün cep telefonu ile kaydettiği o anlarda yollar adeta beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bastıran ve metrekareye 14 kilogram yağmurun düştüğü köylerde ise bahçelerde bulunan ürünler ile ekili arazilerin sular altında kaldı.

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