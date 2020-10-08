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Ekonomi Dolu yağışı "balonlu naylon" fiyatlarını artırdı
Ekonomi

Dolu yağışı "balonlu naylon" fiyatlarını artırdı

Eylül ayı sonunda İstanbul'da etkili olan ve pek çok otomobile zarar veren dolu yağışının yeniden beklenmesiyle birlikte kamuoyunda "patpat" olarak bilinen balonlu naylonlara olan ilgi arttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:42:00 -
Dolu yağışı "balonlu naylon" fiyatlarını artırdı

Dolu yağışına karşı alınan önlemler hususunda artan taleple birlikte balonlu naylonların fiyatlarında artış görüldü.

DHA'ya konuşan otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek, daha önce 20 liraya alınan naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandığını belirtti. Arabaların üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalıştıklarını söyledi.

Rami'de açık oto pazarında dükkânı bulunan Taşdan Işık da "Dolu yağacağını öğrenince araçlarımızı korumak istedik. Onları balonlu naylonlarla kapattık. Ancak naylonlara talep olunca bir anda fiyatları arttı.” diye konuştu. Işık, Normalde 20-30 liraya aldığımız naylonları şu an 70-80 hatta 100 liraya almak zorunda kaldık" açıklamalarında bulundu.

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