Dolu yağdı, yollar beyaza büründü!
Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle yollar beyaza bürünürken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.
Sinop’un yüksek kesinlerinde dolu etkili oldu. Özellikle Sinop-Boyabat yolu Dranaz mevkisinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.
Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı
Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.