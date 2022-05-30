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Yerel Dolu yağdı, yollar beyaza büründü!
Yerel

Dolu yağdı, yollar beyaza büründü!

Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle yollar beyaza bürünürken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 23:10:00 - 2022-05-30 23:11:45

Sinop’un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

Sinop’un yüksek kesinlerinde dolu etkili oldu. Özellikle Sinop-Boyabat yolu Dranaz mevkisinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.

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