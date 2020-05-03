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Yerel

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Diyarbakır Çınar ilçesinde bulunan Köksalan ve Yaprakbaşı köylerinde etkili olan dolu yağışı tarlalarda bulunan ekinlere zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:23:43 -
Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Diyarbakır Çınar ilçesinde bulunan Köksalan ve Yaprakbaşı köylerinde etkili olan dolu yağışı tarlalarda bulunan ekinlere zarar verdi.


Dün yağan yağmur ardından aniden dolu yağışı başladı. Yağan dolu ilçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yaprakbaşı ve 22 km uzaklıkta bulunan Köksalan köylerinde bulunan ekinlere zarar verdi, ayrıca aşırı rüzgar ilçede bulunan Birê köyündeki ağaçları kırıp devirdi.

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