Dolmaları çifter çifter götüren âmâ gibiler! Yasakçı Murat Yetkin, kendine yetiremediği aklını bu kez yargıya taktı

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Hiçbir gazetede tutunamayınca kendisine internet sitesi kuran ve algı operasyonlarını burada sürdüren Murat Yetkin, zırva yazılarına devam ediyor.

Şubat ayında "elektrik krizi olacak, kesintiler yaşanacak" diye felaket tellallığı yapan ancak 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir kriz çıkmayan Yetkin, kendine yetiremediği aklını bu kez yargıya taktı.

Dolmaları çifter çifter götüren âmâ hikayesini akıllara getirdi

"Başörtü yasağı yüzyıllarca sürer" diyen darbecilerin atadığı yargıçlara sesini çıkarmayan ve bu yargıçlardan cesaret alan Yetkin'in "Oyunu değiştiremediğinizde, oyuncuları değiştirirsiniz" başlığıyla yazdığı yazısı, "dolmaları çift çift götüren ve karşısındaki âmâyı suçlayan âmânın hikayesi"ni hatırlattı ve yıllardır Türkiye'de nasıl at oynattıklarını gözler önüne serdi.

Erdoğan'ı hedef gösterdi ama CHP'nin AK Parti'yi engellediği günleri akıllara getirdi

CIA'yin de "yargıyı değiştiremiyorsan yargıcı değiştir" yöntemine başvurduğunu belirten Yetkin, "Bunu söylediğim zaman hemen aklınıza Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı son atamalar geliyor belki." ifadesinde bulundu.

Yetkin, "Erdoğan’ın atadığı Anayasa Mahkemesi üyelerinin yüksek yargıyı nasıl etkileyebileceği konusuna birazdan ayrıntılarıyla geleceğiz. Ama siyaseti şekillendirmek için yargıçları değiştirerek yargıyı etkilemek iktidarlarla sınırlı bir şey değil. Siyasi iktidarlar yargıçları değiştirmek suretiyle iktidardan muhalefete düştüklerinde de yargıyı etkileyerek yeni iktidarın altını oyma yöntemleri geliştirmeye başladı" ifadelerinde bulundu ve AK Parti iktidara ilk geldiğinde atılan her adımda CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne koşarak Türkiye'nin önünü yargı kararlarıyla tıkadığı günleri akıllara getirdi.

Milletin seçtiği Meclis'teki vekiller ile Cumhurbaşkanı'nın hakim seçmesini yadırgadı

Trump'ın atadığı yargıçların Biden'ı zora soktuğunu iddia eden Yetkin, milletin oyuyla seçilen TBMM'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim seçmesini de yadırgadı.

Kararların tamamının Erdoğan'ın istediği doğrultuda çıkmadığını söyleyen Murat Yetkin, "Erdoğan ve TBMM tarafından atanmış üyelerin tamamının her durumda Erdoğan’ın görmek istediği kararı alacağını söylemek, en azından şimdiye kadarki bazı kararlara bakarak haksızlık olur. Örnek olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararları gösterilebilir." ifadesinde bulundu.

İftirasıyla algı operasyonu yaptı

AK Parti'ye ve AYM hakimlerine iftiralarda bulunan Yetkin, "Özetle, mevcut AYM yargıçlarının tamamı muhafazakâr cumhurbaşkanlarınca atandı. Bugünlerin yarınları var. Trump örneği ortada. Siyasi amaçla yargıyı değiştiremeyenlerin yargıçları değiştirdiği bir dünyadayız." ifadelerinde bulundu.

AYM üyeleri kendilerine atılan iftiraya sessiz mi kalacak?

Hakimleri hedef alan, adaletsiz olduğunu ve Erdoğan'ın istediği kararları aldığını ifade eden Murat Yetkin'in iftiralarına karşı AYM üyelerinin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Darbeciler ve CHP yönlendirirken neredeydin Murat?

Öte yandan AK Parti'nin ilk seçildiği dönemde AYM'nin darbecilerin ve CHP'nin istediği doğrultuda yönlendirildiği zaman, verilen yasakçı kararlara alkış tutan Yetkin'in şimdilerde 'adalet' naraları atması dikkat çekti.