Dolmabahçe'den Kadıköy'e mi geçecek? Yılın transferi olabilir...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı. İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Nathan Redmond önerildi.

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo - mavili ekibi mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı.

Milliyet'in haberine göre Nathan Redmond, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan sarı - lacivertli kurmaylar, gelen öneriyi dikkate aldı ve değerlendirmeye başladı.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takımda tutmak istediği Redmond için Beşiktaş'ın da harekete geçtiği ifade edildi.

İngiliz futbolcunun menajerlerinin yıllık 2 milyon euroluk bir maaşla masaya oturduğu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu paraya sıcak baktığı kaydedildi.

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