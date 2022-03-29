Dolmabahçe'de tarihi anlar! Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladılar!

Kritik zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na geldi, dünyaya seslendi. Erdoğan, heyetlerle sohbet ettikten sonra, temennilerini ileterek Özbekistan ziyareti için salondan ayrıldı. Rus ve Ukrayna heyeti barış için büyük çaba harcayan Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i aynı masaya oturtmaya ikna etmeye çalışırken, bugünkü müzakerelerden çıkacak olumlu mesajların hayli önemli olacağı belirtiliyor. Tarafların bazı şartlardan taviz vermeye hazır olması, liderler zirvesinin yakın olduğu izlenimi veriyor.

"Liderler zirvesine de hazırız"

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, mevkidaşları Putin ve Zelenskiy'e de seslenmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, 'Dostlarım' dediği devlet başkanlarına, 'Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi. Erdoğan, bugün çıkacak kararların lideler zirvesine kapı aralayacağına inandığını da ifade etti.

Ayakta alkışladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile konuştu. Heyetler yapıcı yutumundan dolayı Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, daha sonra salondan ayrılarak Özbekistan'a gitti.