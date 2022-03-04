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Gündem Dolmabahçe Sarayı'nda hareketli anlar
Gündem

Dolmabahçe Sarayı'nda hareketli anlar

Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:53:00 -
Dolmabahçe Sarayı'nda hareketli anlar

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

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