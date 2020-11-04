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Ekonomi Dolar/TL, 8,47 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 8,47 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:55:38 -
Dolar/TL, 8,47 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4740'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,3942, en yüksek 8,5452 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,4097'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,4740'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,8675'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,9730'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte yükselişe geçerek 94,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi 1,1604 ile yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,1670'e çıktı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.

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