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Ekonomi Dolar/TL, 7,85 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,85 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:34:30 -
Dolar/TL, 7,85 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,85 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8530'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 9,5180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,5100'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2117 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

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