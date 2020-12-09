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Ekonomi Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:39:05 -
Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8340 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7918, en yüksek 7,8486 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8191'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,5060'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,4715'ten satılıyor.

Dolar endeksi, 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve şu dakikalarda 90,8'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2132'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

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