Dolar/TL 5.66’yı gördü

Merkez Bankası’nın sert faiz indirim kararının ardından TL’de dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5.77’ye çıkan dolar/TL, ardından 5.66 seviyelerine kadar düştü. Gün içerisinde 5.69 seviyelerine kadar inen ve karar öncesi 5.70 seviyesinde yer alan dolar/TL, faiz indirim kararının ardından 5.77 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6.4384 seviyesine kadar çıktı. İlk tepkinin ardından kurlarda geri çekilme yaşandı. Dolar/TL 5.6574 ile gün içi en düşük seviyeyi gördü. Güne 5.71’den başlayan dolar/TL saat 18:00 itibariyle 5.6990 seviyesine indi.