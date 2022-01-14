Doların çöküşünü bilen İslam Memiş şimdi de onları uyardı! 'Bu balon da patlayacak'

Doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, şimdi de ikinci el otomobil fiyatlarının çökeceğini söyledi... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olan İslam Memiş'in ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili öngörüleri şöyle:

- İkinci el araç fiyatları çökecek dedim… Döviz düşünce yüzde 10 civarında bir düşüş oldu…

- Bu dönemde herkes galerici oldu… Bu balon da patlayacak, güzel de patlayacak… Onların hayrına olmayacak bu süreç…

- Devlet bu yaşananlarla ilgili çalışmasını yaptı, önümüzdeki hatalarda ciddi kararlar açıklanabilir…

- Bence fiyatlar normalleşir… Sıfır araç satışlarında yaşanan şey tedarik ve çip krizi değil… Stokçuların tavrı, otomobil üreticilerini de rahatsız ediyor, çünkü araçları satılmıyor…

- Araç üreticilerinin bir takım hazırlıkları var, onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz…

- İlan sayfalarındaki o ilanların takır takır nasıl düştüğünü yakın zamanda göreceğiz…