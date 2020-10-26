Doların artmasını fırsat bilen Davutoğlu AK Parti'ye saldırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, doların yükselmesini fırsat bilerek AK Parti'ye saldırdı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Davutoğlu, küstah bir şekilde AK Parti'nin vatandaşların derdiyle dalga geçtiğini iddia etti.

Davutoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı nasihat veriyor "Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!" Türkiye bu iktidarı hak etmiyor! #ÇözümGelecekte"

"Stratejik derinlik" diyerek yola çıkan ve AK Parti'nin oylarını bölmek için yeni bir parti kuran Davutoğlu'nun çapına bakmadan dolar üzerinden AK Parti'ye ayar vermeye kalkması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte duyar kasarak kendi partisinin reklamını yapmaya çalışan Davutoğlu'na gelen tepkilerden bazıları;