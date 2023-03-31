Doları olanlar, uzman tahmini: O tarihte 25 TL olacak, zıplama olabilir! Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Kahramanmaraş depremi ve 14 Mayıs milletvekili seçimleri doların yükselmesine neden oldu. Hem döviz hem de altın piyasaları son 2 haftada önemli hareketler gördü. Elinde dolar olan vatandaşlar, dolar borcu olanlar bir sonraki gidişatı merakla izliyor. Dolar borcu olanlara kötü, doları olanlara iyi haber ünlü bir iktisatçıdan geldi. Doların 25 TL olacağı tarih belli oldu. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız acele edin çünkü o gün dolar patlayacak.

Döviz kurlarındaki yükseliş Kahramanmaraş depremi ve hemen ardından gelen seçim atmosferi ile hızlanmıştır. Son dönemde psikolojik seviye olan 19 TL'yi aşan doların yükselişi hızlanıyor, bir sonraki milletvekili seçimleri öncesi ekonomistler peş peşe uyarılar alıyor. Türkiye ekonomisindeki dolar rezervlerinin azaldığını söyleyen uzmanlar, artık daha iyi zamanların geldiğini ve doların daha da yükseleceğini söylüyor. Dolar kuru ile ilgili yeni bir yorumda Tolga Uysalı'dan ünlü Ekonomist Dr. Dr. Tolga Uysal doların 25 TL olacağı tarihi açıkladı.

DOLARIN 25 TL OLACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Deriva Danışmanlık'tan Dr. Tolga Uysal, dolar kuru ve ekonomi politikasına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Uysal, doların şu anda 19 TL'de olduğunu ancak seçim öncesi 19.50 TL'ye çıkacağını söylerken, Uysal seçimden sonra 25 TL'ye sıçrayacağını belirtti. Uysal, seçim sonrası hükümet değişse de değişmese de ekonomide önemli bir dalgalanma olacağını söyleyerek, bu konuda ekonomi politikasının değişmesi gerektiğini vurguladı. Faiz oranlarının artması gerektiğini belirten Uysal, aksi takdirde oranın 25 TL'ye fırlayacağını ve maalesef doların burada da duramayacağını söyledi.

Bu hafta yatırım araçları performansı

SEÇİM ÖNCESİ DOLAR 19.50 TL OLDU

Seçim öncesi doların yeniden hareketlendiğini söyleyen Uysal, beklentinin 19.50 TL olduğunu vurguladı. Ancak dolardaki asıl son seçimden sonra kırılacak. Bu nedenle dolar borcu olan vatandaşlara borçlarını hızlı bir şekilde kapatmaları tavsiye ediliyor.

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,35, altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 1,82 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, en düşük 4.752,91 ve en yüksek 5.074,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,35 azalarak 4.812,93 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 değer kaybıyla 1.221 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,15 azalışla 8.183 liraya geriledi.



Geçen hafta sonu 2.005 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.003 liraya indi.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 artışla 19,1860 liraya, avro da yüzde 1,82 kazanımla 20,8910 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

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