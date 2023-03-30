Dünyayı sarsacak gelişme: Çin ve Fransa yuan ile doğalgaz ticaretine başladı! Dolara bir darbe şaşkınlığı daha

Brezilya ile tüm ikili ticareti artık dolar yerine yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya varan Çin, dolara bir darbe daha vurdu. Devlete ait petrol şirketi CNOOC ve Fransız TotalEnergies'in yuan üzerinden yapılan ilk LNG ticaretini tamamladığı açıklandı.

Şanghay Petrol ve Doğalgaz Borsası tarafından yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilen yaklaşık 65 bin ton LNG'nin TotalEnergies'e satıldığı belirtildi. TotalEnergies, Reuters'e yaptığı açıklamada işlemin BAE'den ithal edilen LNG'yi içerdiğini doğruladı.

Global Times gazetesi ise uluslararası LNG ticaretinin yuan ile yapılmasını 'Çin'in piyasa odaklı petrol ve gaz reformunda önemli bir hadise' olarak nitelendirdi. Bir CNOOC yöneticisi, bunun 'LNG ticareti için çeşitlendirilmiş bir ekosistem oluşturmaya' yardımcı olacağını söyledi.

Öte yandan ülkemizde doğalgaz keşiflerine hız kesmeden devam ediliyor. Sıcak gelişme: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini açıkladı. Zira Türkiye yeni bir keşif yapıldığını duyurdu.



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