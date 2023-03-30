  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücret zammına karşı çıktılar!

31 Mart'a dikkat! Çok büyük elektrik kesintisi yaşanacak

Sokak röportajında skandal sözler: Burası Atatürkçülerin, AK Partililerin burada işi yok

İktidar olmadan saldırıya başladılar! İmamı 'AK Parti'ye oy veriyorsun sürekli ezan okuyorsun' diyerek dövdüler

İstanbul’u yönetemeyenler Türkiye’ye talip! Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına çamuru kaldır

Ruslar Türkiye'yi bakın nasıl görüyor! Şaşkına çeviren gelişme

Akşener’i terleten sorular

Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA'ların düşürülmesi neden imkansız? Emekli albay kimsenin bilmediği detayı açıkladı

Zelenskiy'e konuşma yapacağı sırada şok! Neye uğradığını şaşırdı

Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler
Ekonomi Dünyayı sarsacak gelişme: Çin ve Fransa yuan ile doğalgaz ticaretine başladı! Dolara bir darbe şaşkınlığı daha
Ekonomi

Dünyayı sarsacak gelişme: Çin ve Fransa yuan ile doğalgaz ticaretine başladı! Dolara bir darbe şaşkınlığı daha

Yeniakit Publisher
2023-03-30 21:13:00 - 2023-03-30 21:26:39
Dünyayı sarsacak gelişme: Çin ve Fransa yuan ile doğalgaz ticaretine başladı! Dolara bir darbe şaşkınlığı daha

Çin'in devlete ait enerji şirketi CNOOC, uluslararası ticarette ilk kez yuan kullanarak Fransız Total Energies şirketi ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti gerçekleştirdi. Ülkemizde olduğu gibi dünyada önemli bir yere sahip olan doğalgaz hakkında Çin'in kararı herkesi şaşırttı.

Brezilya ile tüm ikili ticareti artık dolar yerine yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya varan Çin, dolara bir darbe daha vurdu. Devlete ait petrol şirketi CNOOC ve Fransız TotalEnergies'in yuan üzerinden yapılan ilk LNG ticaretini tamamladığı açıklandı.

Şanghay Petrol ve Doğalgaz Borsası tarafından yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilen yaklaşık 65 bin ton LNG'nin TotalEnergies'e satıldığı belirtildi. TotalEnergies, Reuters'e yaptığı açıklamada işlemin BAE'den ithal edilen LNG'yi içerdiğini doğruladı.

Global Times gazetesi ise uluslararası LNG ticaretinin yuan ile yapılmasını 'Çin'in piyasa odaklı petrol ve gaz reformunda önemli bir hadise' olarak nitelendirdi. Bir CNOOC yöneticisi, bunun 'LNG ticareti için çeşitlendirilmiş bir ekosistem oluşturmaya' yardımcı olacağını söyledi.

Öte yandan ülkemizde doğalgaz keşiflerine hız kesmeden devam ediliyor. Sıcak gelişme: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini açıkladı. Zira Türkiye yeni bir keşif yapıldığını duyurdu.


İlginizi çekebilir→ Kutsal taş olduğu iddia ediliyordu! İki ülke arasında savaş çıkaran meteorit satıldı! Tamı tamına 8 bin dolar → TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23