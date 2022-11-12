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Ekonomi 'Doları olan patlar' diyen Necmettin Batırel'den dolar için 30 lira açıklaması: Elinde olanlar...
Ekonomi

'Doları olan patlar' diyen Necmettin Batırel'den dolar için 30 lira açıklaması: Elinde olanlar...

Dolar için yaptığı tahminlerle uzun süre konuşulan ekonomist Necmettin Batırel'den kurun son duruma ilişkin çarpıcı yorumlar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 17:08:00 -
'Doları olan patlar' diyen Necmettin Batırel'den dolar için 30 lira açıklaması: Elinde olanlar...

Doların çakılacağını sürekli olarak söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, kaleme aldığı yazısında önemli yorumlarda bulundu.

İşte Necmettin Batırel'in o yazısı:

Bankalarda bulunan dövizin toplam mevduat içindeki payı %50,3’e geriledi, TL’nin payı %49,7’ye yükseldi. Hatırlayın Aralık 2021’de bankalardaki dövizin payı %63 ile tarihi yüksek seviyeye çıkmıştı. Yılbaşında 145 milyar dolar olan bireysel döviz hesapları toplamı 125 milyar dolara düştü. Şirketlerin döviz hesapları 10 ayda 4 milyar dolar azaldı, 86 milyar dolara geriledi. Hesaplar 10 ayda 24 milyar dolar küçüldü.

Merkez Bankasının net rezervleri 14.5 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcılar borsaya döndü. Geçen hafta 38 milyon dolarlık alım yaptı. Peki bu tablo nasıl oluştu? Türk Lirasındaki kazanımlar niye arttı? Güvenle. Dolar/TL 18.47 TL’ye geriledi ilk hedef 17.90 TL.. Hala, dolar 30 lira olacak satmayın diye milleti zehirleyenler var. Bunlara asla aldanmayın, döviz Türkiye’de kesinlikle yatırım aracı olmaktan çıkmıştır. Bakınız Ocak – Ekim döneminde TÜFE %47 arttı. Oysa kurdaki artış %37 oldu. Yani elinde dolar tutanların parası durduğu yerde %10 eridi. Sadece yurtiçinde değil, uluslararası borsalarda da dolar güç kaybediyor. 2023’te Türkiye yüzyılında destan yaşanacak. Cumhur ittifakının seçimlerde tarihi zafer elde edeceğinin ilk işareti İTO’daki seçimlerden geldi. Başkan Şekip Avdagiç’ ve ekibi,273 meslek komite üyesinin 195’ini kazanarak millet ittifakının desteklediği adayları ezdi geçti. Türkiye kabına sığmıyor, bu muhalefet bize yakışmıyor, solda sıfır kalıyor.

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