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Ekonomi Doları bırakan o ülkeden bomba Türk lirası kararı! Resmen duyurdular
Ekonomi

Doları bırakan o ülkeden bomba Türk lirası kararı! Resmen duyurdular

Son dönemde dolar kullanımını en aza indiren ve özellikle ihracat konusunda dövizi bırakan Rusya'dan dikkat çeken Türk lirası adımı geldi. Moskova Borsası'nda TL ile işlemler başlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 12:14:00 -
Doları bırakan o ülkeden bomba Türk lirası kararı! Resmen duyurdular

Moskova Borsası, artan müşteri talebi ile Türk lirası ve Hong Kong doları cinsinden vadeli işlem kontratlarının işleme açılacağını duyurdu.

Moskova Borsası (MOEX), bugün itibarıyla Türk lirası ve Hong Kong doları cinsinden vadeli işlem kontratlarının işleme açılacağını duyurdu. Türk lirası-Rus rublesi ve Hong Kong doları-Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağı kaydedilen açıklamada, borsa müşterilerinin söz konusu döviz cinslerinde Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ile Mart 2024 tarihlerinde yapılacak sözleşmelere erişebileceği bilgisine yer verildi.

MOEX Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Denisov, Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, Moskova Borsası’nda Türk lirasına yönelik talebin 2022’de bir önceki yıla göre 17 kat arttığını bildirmişti.

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