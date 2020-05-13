Dolardaki düşüş devam ediyor! İşte son rakamlar
Geçtiğimiz hafta Londra merkezli saldırının ardından 7,27 ile tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bugün önce 7,02 seviyelerine ardından 7 liranın altına indi.
Londra merkezli saldırıların ardından geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören dolar alınan tedbirler ve atılan adımlarla hızla düşüşe geçmeye başladı.
Dün 7,01 seviyelerine kadar gerileyen dolar yeni günde 7 TL'nin üzerinden başlamasının ardından çok geçmeden 7 liranın altına indi.
Dolar/TL 08:19 itibariyle 6,99'dan işlem görürken aynı dakikalarda euro/TL ise 7,60'dan el değiştiriyor.
21 Milyarlık adım
Öte yandan Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.