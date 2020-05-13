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Ekonomi

Dolardaki düşüş devam ediyor! İşte son rakamlar

Geçtiğimiz hafta Londra merkezli saldırının ardından 7,27 ile tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bugün önce 7,02 seviyelerine ardından 7 liranın altına indi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 08:57:00 -
Dolardaki düşüş devam ediyor! İşte son rakamlar

Londra merkezli saldırıların ardından geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören dolar alınan tedbirler ve atılan adımlarla hızla düşüşe geçmeye başladı.

Dün 7,01 seviyelerine kadar gerileyen dolar yeni günde 7 TL'nin üzerinden başlamasının ardından çok geçmeden 7 liranın altına indi.

Dolar/TL 08:19 itibariyle 6,99'dan işlem görürken aynı dakikalarda euro/TL ise 7,60'dan el değiştiriyor.

21 Milyarlık adım

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.

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