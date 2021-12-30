Dolar'da yükseliş! 13 lirayı aştı... İşte son durum
Dolar'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 30 Aralık güncel Dolar fiyatlarını merak edenler "Dolar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli sonrası sert düşen Dolar, haftaya 11 TL seviyesinde başlamıştı. 30 Aralık bugün ise piyasalar hareketlendi ve Dolar/TL, tekrar yükselişe geçerek 13'ü aştı. Altın fiyatları da yükseliş trendine geçti.
Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.
30 Aralık saat 10.23 itibarıyla dolar 13,01 seviyesinden işlem gördü.
Son durum
Kur dün sabah ise güne 12 seviyesine yakın başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi ve saat 10.23 itibarıyla 13,01 seviyesindeydi. Euro/TL 20 üzerindeki zirvesinden 14.5'li seviyelere geriledi.
Bakan: 'Dolardaki artış kurun doğal salınımı'
CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.
Analistler ne diyor?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.