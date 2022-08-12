Dolarda yeni zirve beklentisi! O seviye gelirse...

Uzmanlar artan risklerle dolarda yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşacağı beklentisi ve Avrupa'daki zayıf görünüm de bu beklentiyi destekler nitelikte.

Doların bazı gelişmiş ve gelişen paralar karşısındaki seyrini izleyen Bloomberg dolar endeksi 14 Temmuz'daki zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 3,5 düştü. ABD'de bu hafta açıklanan ve tahminlerden düşük gelen enflasyon verisi de dolardaki düşüşü hızlandırdı. Ancak bazı gözlemciler, dolarda düşüşün devam edeceği konusunda şüpheli.

Bank of Montreal Küresel Döviz Stratejileri Müdürü Greg Anderson "Resesyon endişelerinin bittiğine ikna olmadım. Gelecek 3 ayda bu endişeleri yeniden gündeme getirecek bazı şoklar görebiliriz, bu durumda dolar endeksinde yeni zirve de test edilebilir" yorumunu yaptı.

Dolar geçen ay tüm G10 para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolar karşısında en büyük yükselişi Norveç kronu ve Avustralya doları kaydetti. Ancak son düşüşe rağmen dolar yıl başından beri bazı para birimleri karşısında yükseldi.

Düşüşte Fed'in parasal sıkılaşmada daha yavaş gideceği beklentileri de etkili oldu. Canadian Imperial Bank of Commerce Döviz Stratejisti Bipan Rai enflasyonist baskıların hala çok güçlü olduğunu belirterek "Fed faiz artışlarına devam edecek ve terminal faiz piyasaların fiyatladığı seviyenin üzerinde olacak. Bu da doları destekleyecek" şeklinde konuştu.

Nomura International Döviz Stratejisti Jordan Rochester ise Avrupa'da kışın yaşanabilecek enerji sıkuıntısı, olası gıda krizi ve resesyon etkileriyle euro'nun dolar karşısında zayıf seyrini sürdüreceğini öngördü.