Dolarda düşüş devam ediyor! Güne 5.7230 liradan başlayan dolar kuru düşüşe devam ederek şu sıralar 5.6682 seviyesine indi.

Dün yurt içinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verisi ve öğleden sonra ABD'de ISM imalat endeksinin 49,1 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle dolar/TL 5,7225'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,7290'dan tamamladı. Dolar/TL, düşüşünü beşinci güne taşıyarak 5,68'in altına geriledi. Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6,2450, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,8920'den işlem görüyor.

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