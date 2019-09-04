Dolarda düşüş devam ediyor!
Güne 5.7230 liradan başlayan dolar kuru düşüşe devam ederek şu sıralar 5.6682 seviyesine indi.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:29
Dün yurt içinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verisi ve öğleden sonra ABD'de ISM imalat endeksinin 49,1 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle dolar/TL 5,7225'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,7290'dan tamamladı.
Dolar/TL, düşüşünü beşinci güne taşıyarak 5,68'in altına geriledi.
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6,2450, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,8920'den işlem görüyor.
YORUM YAZ