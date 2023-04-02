Dolara yatırım! Bu kez ne kadar kazandırdı? Sürpriz tahmin! Bu hafta kazandıran yatırım araçları: Dolar, altın, euro...

Türkiye'de yaşanan hareketli ekonomi piyasaları içerisinde yatırımcılar kazanmanın peşinde koşarken bu hafta hangi yatırım aracının çok kazandırdığı belli oldu.

Bu hafta kazandıran yatırım araçları hangisi? DOLAR, ALTIN, EURO, BORSA...

Haftanın son günü yeni ayın ise ilk günü olan 1 Nisan Cumartesi yani bugün Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,35, altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,60, Euro/TL yüzde 1,82 değer kazandı.

BİST 100 VE ALTIN

BIST 100 endeksi, en düşük 4.752,91 ve en yüksek 5.074,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,35 azalarak 4.812,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 değer kaybıyla 1.221 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,15 azalışla 8.183 liraya geriledi.

DOLAR VE EURO

Geçen hafta sonu 2.005 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.003 liraya indi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 artışla 19,1860 liraya, Euro da yüzde 1,82 kazanımla 20,8910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile “Fon Sepeti Fonları” oldu.

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Uzmanlara göre;

25 BAZ PAUN ARTIŞ BEKLENİYOR

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalmasının risk iştahını artırdığını belirterek, makroekonomik veri gündemi ve merkez bankası üyelerinin açıklamalarının yeniden gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini aktaran analistler, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların da güç kazanmaya başladığını dile getirdi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameye göre, kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.

2 Nisan altın kuru..

Alınan bilgiler neticesinde 2 Nisan tarihinde altın kurunun ne kadar olacağı merak söz konusu olurken uzman ekonomistlerden bu konu hakkında net bir bilgi paylaşımı gündeme geldi ve uzman ekonomistler altın kurunun artmaya devam ettiği ifade etti. Bunun ile birlikte uzman ekonomistlerden alınan bilgiler neticesinde 2 Nisan tarihinde altın kurunun artmaya devam ettiği ifade edildi. Uzman ekonomistlerden alınan bilgiler neticesinde 2 Nisan tarihinde gram altın ve çeyrek altın fiyatının % 4 oranında artış yaşadığı ifade edilirken aynı zamanda Cumhuriyet altının fiyatının da artış yaşamaya devam edeceği yine açıklananlar arasında yer alıyor. Altın fiyatları hakkında yapılan açıklamanın ardından gözler ise güncel olarak altın fiyatlarına çevrildi.

DOLARA YATIRIM YAPACAKLARI UYARDI

Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş ise dolar kuruna dair öngörülerini paylaştı. İslam Memiş şunları kaydetti: Hazirandan sonra bir kur atağı bekliyorum, bunların olma ihtimali çok kuvvetli. Her ne kadar dolar endeksinde yaz aylarında 100 seviyesinin altında 92-94 seviyesine kadar bir gerileme öngörsem de dolar/TL kurunda 24-25 lira rakamları sürpriz değil olmamalı. Dolardaki bu hareketlilik vatandaşlar tarafından “Acaba dolar mı alsak?” sorularını çok gündeme getiriyor. Hayır dolar tarafından değil de Euro ve Sterlin tarafından ilerlemenin daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Doların 24-25 lira olduğu yerde Euro 30 lira olabilir.

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