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Teknoloji Çok fazla enerji tüketiyor! Savunma Şirketi Nammo'dan yeni suçlama: TikTok yüzünden üretimimiz yavaşladı
Teknoloji

Çok fazla enerji tüketiyor! Savunma Şirketi Nammo'dan yeni suçlama: TikTok yüzünden üretimimiz yavaşladı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 21:30:00 - 2023-04-01 22:46:03
Çok fazla enerji tüketiyor! Savunma Şirketi Nammo'dan yeni suçlama: TikTok yüzünden üretimimiz yavaşladı

Norveç merkezli mühimmat üreticisi Nammo, TikTok'a ait veri merkezinin bölgedeki enerjiyi fazla kullandığı için üretimlerinin yavaşladığına ilişkin şu görüşlerini paylaştı... Sorunun Tiktok sebebiyle meydana geldiği kamuoyuna duyurdular...

Norveç merkezli mühimmat üreticisi Nammo, TikTok’a ait veri merkezinin bölgedeki enerjiyi fazla kullandığı için üretimlerinin yavaşladığını duyurdu.

Avrupa’nın en büyük mühimmat üreticilerinden biri olan Nammo, TikTok’un Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Raufoss kasabasında kurduğu veri depolama merkezinin bölgedeki tüm yedek elektriği kullanması nedeniyle Ukrayna’daki savaştan dolayı artan talebi karşılayamadıklarını açıkladı.

Yetkililer, TikTok’un kedi videoları yüzünden üretimlerinin yavaşladığını ileri sürdü. Nammo’nun CEO’su Morten Brandtzaeg Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Endişeliyiz, çünkü kedi videolarının depolanmasının gelecekteki büyümemizi zorladığını görüyoruz” dedi. Şirket, TikTok veri merkezinin taşınması ya da bölgeye ek bir elektrik santralı inşa edilmesini talep ediyor.

ŞİRKETİN CEO’SU: TESADÜF DEĞİL

Brandtzaeg’e göre top mermilerine olan talep normalden 15 kat daha fazla ve Avrupa’nın mühimmat endüstrisinin Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni fabrikalara 2 milyar euro yatırım yapması gerekiyor. Bazı tahminlere göre Ukrayna, günde 6 bin ila 7 bin top mühimmatı kullanıyor ve bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından mühimmat sıkıntısı yaşıyor.

Brandtzaeg, Çinli bir şirketin, Avrupa’nın en büyük savunma şirketlerinden birinin büyümesini durdurmasının tesadüf olup olmadığı sorusuna, “Bu faaliyetin bir savunma şirketine yakın olmasının tamamen tesadüf olmadığını düşünüyorum” diye yanıt verdi.
TikTok konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken enerji şirketi Elvia, ilk gelene ilk hizmet esasına göre çalışıldığını ve elektrik şebekesinin yedek kapasitesinin olmadığını doğruladı.
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DEPOLAMA İÇİN ENERJİ TÜKETİYOR

Teknoloji ve sosyal medya şirketleri, müşterilerin resimlerini, videolarını ve diğer bulut tabanlı verilerini depolayan sunuculara güç sağlamak için büyük miktarda enerji tüketiyor. savunmasanayist'e göre: Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar veri merkezlerinin elektrik talebinin yüzde 3.2’sini oluşturacağını tahmin ediyor.

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