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Ekonomi Dolar yatırımcıları o tarihe dikkat: Beklenen FED faiz kararı: İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...
Ekonomi

Dolar yatırımcıları o tarihe dikkat: Beklenen FED faiz kararı: İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro ile ilgili ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası gözler FED faiz kararı için 1 Şubat'ta yapılacak açıklamaya çevrildi. Analistler FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı konusunda beklentilerin arttığını vurguluyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatları...

Yeniakit Publisher
2023-01-27 15:24:00 - 2023-01-27 15:34:29
Dolar yatırımcıları o tarihe dikkat: Beklenen FED faiz kararı: İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafında merak konusu oldu. Bugün çok sayıda vatandaş internette döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8051 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8006 liradan, satış fiyatı ise 18.8082 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapoanışını 20,4438 TL'den yaptı.

Euro ise şu anda 20.4422 TL alış ve 20.4526 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLAR İÇİN GÖZLER O TARİHTE

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını açıkladı.

DOLARI DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BAKILADI

Bu beklentinin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade eden analistlerin açıklaması gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi ilginizi çekebilir TIKLAYINIZ

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi

Ekonomi

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi

Öte yandan ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor. İşte son durum 

Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 87,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ekonomisinin güçlü büyüme göstermesi, azalan resesyon endişeleri ve Çin'de petrole olan talepte artış beklentisi etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller verdi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü. Analistler, söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin'de kritik Kovid-19 vaka oranı yüzde 72, hastanelerdeki hastalarda ölüm oranı ise yüzde 79 düştü. Vakalarda yaşanan azalmanın Çin ekonomisinin normalleşmesine işaret etmesiyle birlikte petrol talebinde toparlanma beklentileri artıyor.

Arz tarafında ise piyasa oyuncuları, AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta başlayacak yasaklarını ve OPEC+ toplantısını bekliyor.

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