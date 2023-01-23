Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi

FED para politikası faiz toplantısı tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren FED toplantısının ocak ayında alacağı karar merak ediliyor. Ocak ayı FED faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Küresel ekonomiye ilişkin dalgalı seyrini sürmesiyle tüm dikkatler FED'in faiz kararına yöneldi. Aralık ayında FED yüzde 4 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltmişti. FED faizi art arda 7. kez faiz yükseltmişti. Fed'in 1 Şubat 2023 tarihinde açıklayacağı faiz kararı piyasalar için belirleyici olacak. Peki, 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 2023: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed, faiz kararı takvimi

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz artırarak yüzde 4,50'ye yükseltti, puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Üst üste faiz artıran Fed bu kararı da oybirliğiyle aldı. Fed yetkililerinin 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 5,1, 2024 içinse yüzde 4,1 oldu. FOMC detayına bakıldığında Fed'in faiz artırım patikası 2023 yılında devam edeceği belirtildi. Fed faiz oranını 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

FOMC açıklamasında "Faiz aralığında artırımları devam etmesi, para politikasının enflasyonu zaman içinde aşağı getirmek için yeterince sınırlayıcı bir duruşu devam ettirmesi uygun olacak. FOMC enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli" denildi.

Fed faiz kararı sonucu: Fed kritik faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası Fed yüzde 4 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltti. Böylece Fed faizi 5 defa üst üste artırmış oldu ve faiz 15 yılın zirvesine ulaştı. Fed Başkanı Jerome Powell "Daha yapacağımız çok iş var.

Fed faiz kararı bitcoin'i nasıl etkiler?

Uzun bir süredir 75 baz puan fiyatlanıyor olsa da uzmanlar faiz artış ile birlikte şahin mesajların Bitcoin'de düşüş getirebileceğini belirtiyor. Bunun aksine faiz artırım programının yavaşlayacağına yönelik bir ifadenin ise riskli varlıklarda yükseliş getirebileceği vurgulanıyor.