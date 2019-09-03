Dolar ve euroda sert düşüş! İşte son rakamlar...
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar ve euro düşüşe geçti. Yeni güne 5,81'den başlayan dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.03 Eylül 2019 Salı 16:56
Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu. Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.
Euro da düştü
Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.
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