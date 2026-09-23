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Ekonomi Dolar ve euro güne nasıl başladı? Piyasalar bu rakamlarla açıldı!
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Piyasalar bu rakamlarla açıldı!

Yeniakit Publisher
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Dolar ve euro güne nasıl başladı? Piyasalar bu rakamlarla açıldı!

Döviz piyasalarında hareketli dakikalar devam ederken, dolar ve euronun güne hangi seviyelerden başladığı netlik kazandı. Yatırımcıların ve ekonomi takibindekilerin yakından izlediği kur rakamları, güne yatay bir seyirle başlangıç yaptı.

Dolar 48,8380 liradan, euro ise 55,8440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 48,8360 liradan alınan dolar 48,8380 liradan, 55,8420 liradan alınan euro ise 55,8440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,82 liradan, euro ise 55,95 liradan satılmıştı.

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