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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL kuru, büyüme ve cari açığın açıklandığı dün 5.43 - 5.45 aralığında dalgalandı. Günü 5,44'ten kapatan Dolar/TL, 12 Mart Salı gününe ise hafif aşağı yönlü olarak 5.4350'den başladı.

12 Mart 2019 Salı 08:17
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolar kuru geçen hafta endeksin küresel olarak yükselmesi ve S-400 gerilimi nedeniyle 5.45 üzerini görmesinin ardından bu hafta veri odaklı haber akışını izliyor.

Türkiye ekonomisinin 2018 yılının son çeyreğinde beklendiği üzere yüzde 3 daralmasının ardından kurda anlamlı bir hareket yaşamadı. 5.44 TL'den kısa süreli 5.45 üzerine seyir gözlense de burada kalıcı olamayarak 5.43'lere indi, kapanış ise 5.44'lü seviyelerden oldu.

Dolar 5.43,  Euro 6.12

12 Mart sabahı ise kur, endeksteki hafif gevşemeyle birlikte 5.43'lerden el değiştiriyor. Euro/TL de 6.12'lerden.

Perşembe günü, yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamı için önemli göstergelerden biri olan sanayi üretimi izlenecek. Cuma ise aralık ayı işsizlik rakamları bekleniyor.

Brexit süreci, ABD - Çin ticaret savaşı, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ve jeopolitik risklerin yanı sıra iç siyasetteki gündem, para politikası adımları ve ABD ile Euro bölgesindeki enflasyon verisi de piyasaların takibinde.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:17
  1. 12 Mart Salı günü
  2. Dolar
  3. doların satış fiyatı
  4. Dolar kuru
  5. euro

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