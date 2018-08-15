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Dolar ve avrodan sonra altında büyük düşüş!

Altın fiyatlarında düşüş grafiği sürüyor. Dolar ve avrodaki yükselişin gerilemesiyle birlikte altın fiyatlarının aşağı yönlü seyri hız kazandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:12
Dolar ve avrodan sonra altında büyük düşüş!

Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Dolar ve avrodaki yükselişin gerilemesiyle birlikte altında da önemli düşüş gözlendi. 

Altının gramı 241,76 liraya gerilerken, çeyrek altın ise bu sabah 388.08 liradan alıcı buldu. 398.33 liradan satılan çeyrek altına, düğün sezonu olması dolayısıyla büyük ilgi gösteriliyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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