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Ekonomi Dolar ve altında dikkat çeken düşüş
Ekonomi

Dolar ve altında dikkat çeken düşüş

Yatırımcılar gelişmeleri takip ederken dolar ve altın fiyatları düşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:59:00 - 2022-01-12 20:09:46
Dolar ve altında dikkat çeken düşüş

Altın ve dolar yatırımcıları, fiyatlardaki gelişmeleri takip ediyor.

'Altın artar mı, altın fiyatları düşer mi? Dolar düşmeye devam eder mi?' gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılırken, stratejistlerin yorumları da takip ediliyor.

Dikkat çeken düşüş!

Öte yandan, akşam saatlerinde altın ve dolarda düşüş yaşanmaya başladı.

Saat 19.54 itibariyle doların alış fiyatı 13,3170 TL olurken, satış fiyatı ise 13,3567 TL oldu.

Gram altının alış fiyatı ise saat 19.56 itibariyle 781,55 TL olurken, satış fiyatı ise, 781,67 oldu.

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