Dolar uçuşa geçti! Rusya’nın kararı depreme neden oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tartışmalı imzası sonrası dün gece serbest piyasada dolar 81 rubleyi, euro 92 rubleyi geçti. Bankalar arası piyasada ise sabah açılış saatlerinde dolar 80,88, euro 90,51 ruble olarak fiyatlandı. Petrol 97 dolara kadar yükseldi. Sabah Moskova borsası yüzde 3,62 düşüşle işlemlere başladı.



Rusya'da dün borsa endeksleri son 13 yılın en yüksek günlük düşüşünü kaydetti. Rusya'da bu ölçekte bir düşüş Kırım'ın ilhakı döneminde bile yaşanmamış, bir tek 2008 krizinde görülmüştü.



En büyük 5 Rus şirketinin hisseleri bir günde 4 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) değer kaybetti.



Yüzde 19,8 deper kaybeden Rosneft'in günlük kaybı 1 trilyon rubleye yaklaştı.



Örneğin Sberbank hisselerinin değer kaybı gece yüzde 24'e kadar çıktı.



Moskova'daki kapanışta yüzde 10,5 düşen Moskova Borsası'nda kayıplar gece uluslararası işlemlerde yüzde 18'e kadar çıktı.

Önceki gelişmeler:

Önce Donbass'tan gelen çatışma haberleri, daha sonra Donetks ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınacağı sinyalleri pazartesi günü Rusya piyasalarına sert satışlara neden oldu. Önce yüzde 10'ları bulan düşüş, ayrılıkçı cumhuriyetlerin tanınacağı haberleriyle akşam RTS endeksinde yüzde 15'i, Moskova Borsası'ndan yüzde 12'yi buldu.



Akşam saatlerinde dolar 80 rubleye dokundu, euro 90 rubleyi geçti.



14.40 itibarıyla ruble cinsinden Moskova Borsası Endeksi yüzde 8,1 düşüşle 3123,14 puana, dolara endeksli RTS ise yüzde 9,48 düşüşle 1260,25 puana kadar geriledi.



Daha sonra iki endekste düşüş yüzde 6 ve yüzde 8'e kadar çekildi.



Dolar güne 76,1 rubleden başlayıp 78,2 rubleye kadar yükseldi. Euro 86,6 rublelik açılıştan sonra 88,3 rubleyi gördü.



Rusya Merkez Bankası salı günü için doların rubleye karşı resmi döviz kurunu 1 ruble artarak 76,7 rubleye, euro kurunu 1,1 ruble artışla 87,3 rubleye çıkarıldı.



Bu gelişmelerle Rus şirketlerinin hisseleri yüzde 10'u da geçen sert satışlarla karşılaştı.



Aeroflot'ta düşüş yüzde 10'u, Rosneft'te yüzde 9'u geçti.



2020 sonundan bu yana borsa endeksleri en düşük seviyeleri gördü.