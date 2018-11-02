Dolar tepetaklak oldu, benzin fiyatları güncellendi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim yapılacak.

Bu gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıtılacak.17 kuruşluk indirimle, Ankara'da ortalama 7,04 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,87 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 7,02 liradan 6,85 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Bu arada, akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.