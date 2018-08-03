Dolar sabah saatlerinde rekor tazeledi

Dolar/TL'de tansiyon düşmüyor. ABD'nin Türkiye'de iki bakana yaptırım uyguladığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesine yükselen dolar/TL, dün gün içi en yüksek 5.0934'ü gördükten sonra kapanışta 5.05 seviyesinden fiyatlandı.

DOLAR BU SABAH 5,11'İ GEÇTİ

Bu sabah uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi ile işlem gören dolar/TL kuru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi sonrası 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur, iki bakanın görüşmesinden pozitif bir mesaj çıkması sonrası düşüşe geçerek 5.08 seviyesine indi. Reuters'ın haberine göre, iki bakan sorunların çözümü için çalışma konusunda mutabık kaldılar.