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Ekonomi 'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar
Ekonomi

'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, dolarda yeni zirveler beklemesine rağmen altın ve gümüşün daha çok getirisi olacağını söyledi. Uzman isim, kısa vadede al sat yapanların ise batacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:25:00 -
'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların seyrine ilişkin çok konuşulacak tahminlerde bulundu. Doların 25 lirayı göreceği zamanı açıklayan Memiş, 2023 yılının çok belirsiz geçeceğini belirtti.

Altın ve dolar hakkındaki analizleri ile sık sık gündem olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılında dolar kuru için yeni zirveler beklediğini açıkladı. Memiş, ”Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş 2023 yılı dolar beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dolar TL kuru 18.83-84 lira aralığında serbest piyasalarda. Bant aralığı var. Euro TL kuru yüksek. 19.98-20.02 lira seviyesinde. 20 üzerinde bir kur var.

Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra dolarda 24-25 lira seviyesi gündemde olabilir ancak getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum.

2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023’te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok.

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