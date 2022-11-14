Dolar neden düşüyor? Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 14 Kasım 2022 güncel dolar kuru

Dolar ve euro kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta döviz kurunda ibre yelişi gösterirken özellikle eurodaki hızlı yükseliş dikkat çekmişti. Hafta sonu 19 TL’yi geçen euro yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Vatandaşlar dolar tahminler ile son duruma ilişkin haberleri araştırıyor. Son durum: Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0320'den işlem görüyor... Peki, Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 14 Kasım 2022 güncel döviz kuru ne kadar oldu? ayrıntılar haberimizde...

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 14 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,57 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatlarında son durum: Dolar kuru 14 Kasım 2022 Pazartesi gününe 0,28 oranında değer artışıyla başladı. Yaşanan yükselişin ardından doların fiyatı ise;

ABD Doları: 18,60 (Alış) - 18,62 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'nın krallığına son verdikten sonra bir anda geriye düşen dolar harekete geçti, kendine geldi. Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,34 artışla 18,5505'ten tamamladı.

Euro kuru hafta sonu yaşadığı hızlı değer artışının ardından yönünü bugün aşağı çevirdi. Yüzde 0,10 oranında değer kaybeden euronun;

EURO: 18,24 (Alış) - 18,25 (Satış)

STERLİN: 21,89 (Alış) - 22,00 (Satış)

14 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.053,65

Gram altın satış: 1.053,80

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.687,00

Çeyrek altın satış: 1.728,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.374,00

Yarım altın satış: 3.457,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.748,00

Tam altın satış: 6.891,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.998,00

Cumhuriyet altını satış: 7.103,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.948,00

Ata altın satış: 7.072,00

Dolar neden düşüyor?

Çin Merkez Bankası'nın yuanın bugün ABD doları karşısında hareket edeceği bandın orta noktasını 2005 yılından bu yana görülen en büyük günlük değişim ile 7,1907'den 7,0899'a çekmesi yuanın, ABD doları karşısında 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.

Yuanın güçlenmesinde Çinli regülatörlerin finansal kuruluşlara gayrimenkul geliştirme şirketlerini destekleme talimatı verdikleri haberleri de etkili oldu.

Çin Merkez Bankası'nın dolar/yuan için bugünkü orta noktayı cuma gününün yüzde 1,42 altında 7,0899 olarak belirlemesinin ardından 7,0364'e kadar geriledi. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,74 kayıpla 7,0555 seviyesinden işlem görüyor.

Offshore piyasada da yuan, ABD doları karşısında 7,02 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda 7,05 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizliğin yuanın, ABD doları karşısındaki yönünü belirleyeceğini, belirsizliğin azalması, Çin'in ekonomik verilerinde iyileşmenin yuanı güçlendireceğini ifade ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları da etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi! Benzin ve motorinde son durum ( güncel akaryakıt fiyatları) Akaryakıt fiyatlarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

(↓) AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (↓)