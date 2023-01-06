Dolar, ne kadar oldu? Yeni rekor yolda mı? 3 Ocak 2023 Döviz kuru canlı - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatları yeni yılın ilk haftasında rekor tazeledi. Ons altın fiyatı 1.865 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 6 ayın zirvesini görmüş oldu. Gram altın da buradan aldığı destekle birlikte 1.124 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi. Altın fiyatlarında ise yeni rekor yolda. Gram altın 1200 TL'yi geçecek mi? Uzman isim tarih verdi...

Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde. Yeni yılda yatırımlarına yön vermek isteyenler altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorun yolda olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

''GRAM ALTIN 1.200 TL'Yİ GEÇECEK''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugün Ekonomi Arası programına konuk oldu ve merak edilenleri yanıtladı. Memiş şunları aktardı;

'Gram tarafında yakın bir tarihte bu yılın ilk çeyreğinde 1.200'lü rakamları görmemiz çok olasıdır. Yine orta ve uzun vadede 1.300, 1.400'lü rakamlar gelebilir. Gümüş içinde ilk fırsatta 16 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra da 20'li seviyeler artık yıl içerisinde konuşabiliriz diye tahmin ediyorum.' dedi.

HANGİ TİP ALTIN TERCİH EDİLMELİ?

İslam Memiş ayrıca; 'fiziksel altın mı, banka hesabından altın mı, yoksa altın fonu mu almalıyız hangisi daha mantıklı?' sorusuna da yanıt verdi.

Memiş; 'Ekran fiyatları ile serbest piyasa arasında ciddi bir makas farkı var. Mesela gram altın üzerinden örnek verelim. 15-20 liralık bir makas aralığı var. İşlem yaptığınız zaman serbest piyasalarda daha pahalıya satabiliyorsunuz ama ekranlardan daha ucuza da alabiliyorsunuz. Dolasıyla bunu bir fırsata çevirmek için yatırımcı uzun vadeli bir yatırımcı ise yine banka üzerinden alım yapmaya devam etmeli ama satış yapacaksa fiziki olarak bankadan alıp kapalı çarşıda satması daha mantıklı olacaktır. Fonlarda emtia tarafına ağırlık verilmeli. Özellikle altın ve gümüş tarafında 2023 yılında yukarı yönlü hareketler mutlaka olabilir' diye açıkladı.

3 Ocak 2023 gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL? Güncel fiyatlar...

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Bugün çeyrek altın fiyatları;

Alış: 1.815,23

Satış: 1.856,05

Yarım Altın Kaç TL?

3.619,12

3.712,1

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.448,69

HAS Altın ne kadar?

1.106,68

22 Ayar bilezik ne kadar

Alış: 1.023,63

Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi

AA'da yer alan habere göre, Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 97 bin lira, en yüksek 1 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 1 milyon 127 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 674 milyon 393 bin 840,15 lira, işlem miktarı ise 5.106,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 884 milyon 20 bin 500,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.130.000,00 1.866,00

En Düşük 1.097.000,00 1.820,00

En Yüksek 1.135.000,00 1.859,90

Kapanış 1.127.000,00 1.854,00

Ağırlıklı Ortalama 1.114.837,45 1.841,23

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.674.393.840,15

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.106,10

Toplam İşlem Adedi 123

Dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz kapanış ...

Tüketici enflasyon verileri ve Borsa İstanbul’da yaşanan değer kayıplarının sürüklediği döviz kurları, yılın ilk haftasında hareketli bir seyir izledi.

Dolar kuru, perşembe günü tarihi seviyesini test etti

1 DOLAR NE KADAR?

Haftanın ilk gününe 18,70 TL’den başlayan dolar, perşembe günü 18,78 TL ile tarihi zirvesini gördü. Dolar kuru, haftayı 18,76 TL seviyesinden kapattı.

Haftanın ilk gününe 18,70 TL’den başlayan doların son işlem gününde fiyatı 18,76’ TL’ye yükseldi.

Euro, haftayı 19,77 TL’den kapattı

Anka'nın haberine göre, euro haftanın ilk günü 20 TL seviyesini aşarak 20,01 TL seviyesine gelmişti. Euro kuru da haftanın son işlem gününde 19,77 TL’den işlem gördü.

1 İngiliz Sterlini

22,49 Türk Lirası