Dolar ne kadar oldu? Son dakika dolar kuru ne kadar? Dolar düştü mü?
Dolarda son durum. Son dakika haberi. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararındaydı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz oranını yüzde 15 olarak açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.
Dolar ne kadar?
Merkez Bankası faiz kararından sonra dolar kuru fiyatı merak ediliyordu. Merkez Bankası kararını açıkladığı sırada dolar 7,58 TL’den Euro ise 8,97 TL’den işlem görüyordu. Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.