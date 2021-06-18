Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para, dolar ne kadar yükseldi? Dolar kaç para oldu? soruları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası merak edilir olmuştu. Merkez Bankası faizi sabit tutarken gözler ise TCMB faiz kararı sonrası dolar fiyatına çevrilmişti. Merkez Bankası’nın kararını ilk gün fazla hissetmeyen dolar bugün sabah ise yukarı doğru ivme ile kendini gösterdi..Peki dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç TL 18 Haziran 2021 Cuma dolar güncel fiyatı...