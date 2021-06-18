Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç TL 18 Haziran 2021 Cuma dolar güncel fiyatı
Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç para, dolar ne kadar yükseldi? Dolar kaç para oldu? soruları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası merak edilir olmuştu. Merkez Bankası faizi sabit tutarken gözler ise TCMB faiz kararı sonrası dolar fiyatına çevrilmişti. Merkez Bankası’nın kararını ilk gün fazla hissetmeyen dolar bugün sabah ise yukarı doğru ivme ile kendini gösterdi..Peki dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar kaç TL 18 Haziran 2021 Cuma dolar güncel fiyatı...
Dolar kuru, Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte 8,50'den 8,60 TL üzerine sıçradı. Dolar/TL dün saat 14.00'te açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ise 8,61 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 10,31'lerde yer alıyor.
Dolar bugün ne kadar?
18 Haziran dolar kuru merak ediliyor. Merkez Bankası’ın faiz kararı sonrası dolar yükselmeye başladı. Peki 18 Haziran Cuma dolar ne kadar? Euro alış satış kaç para? İşte 18 Haziran saat 08:15 itibariyle serbest piyasada dolar-Euro fiyatı:
Dolar alış ne kadar?
Dolar alış fiyatı 8,7175 TL
Dolar satış fiyatı 8,7266 TL
Euro ne kadar?
Euro alış ne kadar? 10,3830 TL
Euro satış fiyatı 10,4011 TL
Merkez Bankaları faizi sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu. Öte yandan ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizi 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentilerini artırdı.