Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Türkiye'de dolar kaç güncel: 26 Kasım Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu, Dolar kuru canlı fiyatları ne kadar, Borsa dolar ne kadar oldu, piyasalar döviz ne durumda, 26 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Dolar, euro ne kadar, kaç TL? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. İşte güncel evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları,

26 Kasım Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil renkte ibreyi gösteriyor.

Dolar kuru anlık yüzde 0,02 oranında artışla 18,62 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar?

en yüksek 18,66 TL, en düşük ise 18,57 TL seviyesini gördü.

DOLAR FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 18,6231 Dolar satış fiyatı: 18,6336

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış fiyatı: 19,3907 Euro satış fiyatı: 19,4066

STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)

1 DOLAR = 18,62 TL

Dolarda son durum nedir?

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım ile biten haftada 5 milyar 362 milyon dolar arttı. Dolar bu hamleden sonra 33 TL olacak! O tarihte fırtına var! Selçuk Geçer ve İslam Memiş dolar kuru hakkında şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fintech sektörü 9 ayda 70 milyar dolar yatırım topladı!

DOLARDAKİ GERİLEME FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Diğer yandan FMOC tutanaklarında faiz yavaşlatma sinyalleri olması doların değerinde azalmalara neden oldu. Ayrıca Çin hükümetinin pandemi kısıtlamalarına sert bir şekilde devam etmesi brent petrolde aşağı yönlü hareketin devam etmesine neden oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından sonra büyük değer kazanan brent petrol nedeni ile akaryakıt tarihi zirveleri gördü. Çin’de pandemi kısıtlamalarının artması ile petrol fiyatlarında düşüşler gerçekleşiyor.

Akaryakıt bu hafta altın günlerini yaşadı. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Pekin’de yaşanan üretim aksamaları brent petrolün geri çekilmesini sağladı. Hafta boyu sadece benzine değil, motorine de indirimler geldi. 26 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları nedir?

AKARYAKITA GELEN TÜM İNDİRİMLER

15 Kasım’da mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim geldi. Takip eden 17 Kasım gününde benzine 77 kuruş 19 Kasım gününde 75 kuruş indirim yapıldı. 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim uygulandı. 25 Kasım'da benzine 46 kuruş indirim geldi.

BRENT PETROL SON DURUM NEDİR?

Brent petrol, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başlamasının ardından 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde 85 dolar olarak fiyatlandı. Gün içinde ise bir dolara yakın değer kazancıyla 86 dolara yükseldi. Bazı analistlere göre petrol, yaşanan tüm jeopolitik risklere ve tedarike yönelik aksaklıklara rağmen 100 dolar seviyesini görebilir.

Doların neredeyse her gün yeni bir rekor kırması ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Brent petrol 86 dolar seviyelerine kadar geriledi. Sürücüleri sevindirecek haber geldi. Motorin fiyatlarında uzun zaman sonra indirime gidildi. Ancak 3 kez indirim yapılan benzin fiyatlarına da zam geldi.

Akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin, motorin ve LPG fiyatları. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 26 Kasım Cumartesi Güncel Akaryakıt Fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı 20.31 TL

Motorin litre fiyatı 24,03 TL

LPG litre fiyatı 10.78 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 20.32 TL

Motorin litre fiyatı 24,07 TL

LPG litre fiyatı 10,49 TL