Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kuru canlı: 5 Aralık 2022 Euro, dolar, sterlin, gram altın, ons, çeyrek, yarım altın fiyatları ne oldu?
Altın, dolarda fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Dolar, Euro, gümüş gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. hafta sonu birçok kişinin gözü 2022 Kasım ayı enflasyon oranında. Kasım enflasyon oranı Aralık ayında açıklanacağı için gözler TÜİK'e döndü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Peki, 5 Aralık Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? Türkiye'de Dolar kaç? Gümüş gram ne kadar? sorularının tüm cevaplarını haberimizde derledik.
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? Türkiye'de dolar kaç? 5 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Ekonomistlerin Piyasalara dair son gelişmeleri ve analizleri takip ediliyor. İşte evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, gümüş gram fiyatları anlık takipleriyle haberimizde...
5 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER
ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,68 (Alış) - 19,70 (Satış)
STERLİN: 22,85 (Alış) - 22,96 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
5 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.076,38
Gram altın satış: 1.076,56
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.752,00
Çeyrek altın satış: 1.773,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.492,00
Yarım altın satış: 3.548,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.006,00
Tam altın satış: 7.072,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.178,00
Cumhuriyet altını satış: 7.286,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.201,00
Ata altın satış: 7.257,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış: 1.797,02
Satış: 1.797,31
1 kg gümüş kaç TL?
Gümüş ons fiyatı: 23,0191
Gümüş Gram Kaç TL?
13,81
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