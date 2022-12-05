Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kuru canlı: 5 Aralık 2022 Euro, dolar, sterlin, gram altın, ons, çeyrek, yarım altın fiyatları ne oldu?

Altın, dolarda fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Dolar, Euro, gümüş gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. hafta sonu birçok kişinin gözü 2022 Kasım ayı enflasyon oranında. Kasım enflasyon oranı Aralık ayında açıklanacağı için gözler TÜİK'e döndü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Peki, 5 Aralık Pazartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? Türkiye'de Dolar kaç? Gümüş gram ne kadar? sorularının tüm cevaplarını haberimizde derledik.