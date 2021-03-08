Dolar ne kadar? Dolar çıktı mı, düştü mü? 8 Mart dolar fiyatı

Piyasalarda sular durulmuyor. Altın ve dolar yine çok hareketli. Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Powell’ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. Peki dolar fiyatlarında son durum ne?

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı günde, döviz kurlarında gün ortasına doğru yaşanan aşırı hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar/TL kuru, 10 dakika içerisinde 7,57'den 7,68'e yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL de 8,98'den 9,10'un üzerine geldi. Piyasalarda son durum ne? Ardından sınırlı bir geri çekilmeyle dolar kuru 7,64-7,65'lere çekildi. Euro/TL de benzer grafikleri çizerek 9 liranın hemen altından 9,10'u gördükten sonra 9.08 seviyesine geri çekildi.