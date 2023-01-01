Dolar ne kadar? Altında 2023 yılı beklentileri neler? 1 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Ocak 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ve Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleri ve analistlerine ait yorumlar...

GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isimler rakam verdi.

Yatırım araçları grafiklerini inceleyen analistler şu tespitte bulunuyor:.

Adnan Kapukaya altın yorumları:

Bu Japon yeninin altınla ne alakası var? Çok değerlendiği zaman piyasada nakit bollaşıyor. Altında yeni bir kısa zamanda ralli yaparız 1.850 seviyesine kadar bir hareketlenme görebiliriz önümüzdeki hafta.

ALTINDA YENİ BİR RALLİ

ABD'nin yakında resesyon olayı ortaya çıkarsa 2023'ün ilk çeyreği diyebiliriz Nisan Mayıs gibi faizlerde duraklama hatta düşüş kaydedilebilir piyasayı canlandırmak için bu da altında yeni bir ralliye sebep olacak.

2.000 onslara kadar bir hareketlenme yaşayabiliriz. Hızlı bir şekilde hem borsalar hem emtialar bunlarda sert bir çıkış yaşayabiliriz. Gram olarak baktığımızda da 1.090 seviyesine gelirse yatırımcıların kısa vadede borcu olanların o orandan alıp beklemelerini tavsiye ediyorum. 1.125 seviyesi gram olarak önemli bir nokta.. 1.135'ten mutlaka bir satış yiyecektir TL/gram olarak bir düzeltme gelecektir. Orta ve uzun vadede altında 1.500 TL seviyeleri gündeme gelecek.. 2023'ün altın yılı olacağı anlamına geliyor. Dünya piyasalarında gerilim devam ediyor. Altın yatırımcıları pozisyonlarını korusunlar..

Finans Analisti İslam Memiş: Önce gram alın tarafını yorumlamak lazım. Gram altın 2022 yılına 775 lira seviyesinden başlamıştı.."KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Gramında yatırımcısına 330 lira kazandıran bir gram altın var. Her yıl düzenli olarak da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. "YENİ REKORLAR GELEBİLİR"

Özellikle 2023 yılında değer artışlarının devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle gram altın / TL tarafında yeni rekorlar 2023 yılında gelebilir çünkü 2022 yılında altın ciddi anlamda baskı altında kalmıştı.

GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN

2023 yılında 1.280 - 1.350 - 1.450'li rakamları bekliyor olacağız. Elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın satmak için acele etmemesi gerekiyor. Yeni rekorların yolda olduğunu söyleyebilirim.

GRAMA ÇİFT AYAKLI DESTEK

Gram altının şöyle bir avantajı var. Hem onstan hem dolardan destek gördüğü için çift ayaklı bir enstrüman ve dolayısıyla TL ayağında hiçbir zaman kaybettirmiyor.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE..."

Yine gram altın / TL fiyatında yılın ilk çeyreğinde 1.200'lü rakamları konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü ons altında hızlı bir toparlanma gelebilir. Özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in politikalarında bir faiz artırım süreci vardı bunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ons altın tarafında 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görmemiz mümkün olacaktır diye tahmin ediyorum..

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Son 20 yıldır gram altın en çok getiriyi sağlayan bir enstrüman. Ve bundan sonraki yıllarda aynı şekilde değer artışlarını devam ettirir.

"SATIŞ YÖNÜNDE BİR TAVSİYEMİZ BULUNMUYOR"

Özellikle 2022 yılında merkez bankaları altın stoğu artırdı. 2023 yılı ile alakalı yükseliş trendinin devam edeceğini öngördüğümüzden dolayı da kesinlikle satış yönünde bir tavsiyemiz bulunmuyor.

1 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,69 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 20,01 (Alış) - 20,04 (Satış)

STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,65 (Satış)

1 DOLAR = 18,71 TL

1 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.096,29

Gram altın satış: 1.096,58

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.799,00

Çeyrek altın satış: 1.824,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.587,00

Yarım altın satış: 3.650,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.201,00

Tam altın satış: 7.272,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.370,00

Cumhuriyet altını satış: 7.481,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.406,00

Ata altın satış: 7.467,00