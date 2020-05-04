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Ekonomi

Dolar kritik sınırın üstünde! İşte günün ilk rakamları

Dolar - Euro kaç TL? 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 07:59:00 - 2020-05-04 08:12:52
Dolar kritik sınırın üstünde! İşte günün ilk rakamları

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı.

Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek.

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