Dolar kritik sınırın üstünde! İşte günün ilk rakamları
Dolar - Euro kaç TL? 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı.
Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.
Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek.