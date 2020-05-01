  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dolar kritik sınırı geçti! İşte son rakamlar

Dolar kuru bugün saat 11:50 itibariyle 7 TL sınırının üzerine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:04:00 -
Dolar kritik sınırı geçti! İşte son rakamlar

Uzun süredir 6.98-6.99 bandında işlem gören dolar/TL, 7 sınırını aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7.0266 seviyesini gördü.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.

Bir gazetecinin Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Uysal, şunları kaydetmişti:

“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı