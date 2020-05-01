Dolar kritik sınırı geçti! İşte son rakamlar

Uzun süredir 6.98-6.99 bandında işlem gören dolar/TL, 7 sınırını aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7.0266 seviyesini gördü.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.

Bir gazetecinin Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Uysal, şunları kaydetmişti:

“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz."