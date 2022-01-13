Dolar kaça düşecek? Dolar ne kadar düşecek? Doların dip yapacağı tarih!

ABD'de enflasyon aralıkta yüzde 7'ye yükseldi. Kasımda oran yüzde 6,8 olmuştu. ABD'den enflasyon yüzde 7'leri en son 39 yıl önce görmüştü. FED faiz kararı altın ve döviz kuru piyasaları tarafından merakla takip ediliyor. FED tarafından açıklanacak olası bir faiz arttırımı kararı ile gelişmekte olan ülkelerin piyasaları başta olmak üzere dünya piyasaları yakından Fed'in açıklaylacağı karardan nasibini alacak. FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak toplantı ardından açıklanacak.

Doları 18 TL’den alanlar ne yapmalı?

TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan, doların düşeceğini bilen Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, ekonominin umut veren gidişatını değerlendiriken yeni sistemi güçleniredek çarpıcı bir öneride de bulundu. TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan, doların düşeceğini bilen Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, ekonominin umut veren gidişatını değerlendiriken yeni sistemi güçleniredek çarpıcı bir öneride de bulundu. “Döviz yatırım aracı olmaktan çıktı” diyen Batırel, bazı yatırımcıların TL’ye geçmemesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Doları 18 TL’den, 17 TL’den, 15 TL’den alanlar var. Bu yatırımcılar TL’ye geçtiklerinde zarar edecekler. Bunların zararlarının karşılanması lazım ki dolarlarını bozdurabilsinler” dedi. Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nde bankaların 14 ile 17 TL arasında bir fiyat uyguladığını dile getiren Batırel, bunun enflasyon rakamlarına oranla düşük olduğunu vurguladı. Necmettin Batırel, “Aslında yeni sisteme geçilirken enflasyona yönelik de bir koruma sağlanması gerekiyordu. O vakit yeni sistem çok daha etkili olurdu” dedi.

Dolar ne kadara düşecek?

Dolar ne zaman düşecek? Dolar kaç TL olacak? Bankalarda 238 milyar dolar olduğunu kaydeden Batırel, “Merkez Bankasının kararına göre 21 Ocak’a kadar bankalar ellerindeki dövizin yüzde 10’unu, 18 Mart’ta kadar da yüzde 20’sini TL’ye çevirmek zorunda. Şayet dolarlarını TL'ye çevirmezlerde yüzde 1,5 TL vergisini ödemek zorundalar” dedi. Necmettin Batırel, doların 18 Mart’a kadar gerçek değerine ineceğini belirterek, “9 ile 8,5 TL arasına düşecek. Mart sonunda cari açık kapanacak” dedi.

Dolar ne kadar?

Dolar kuru kaç TL? Sat14:40 itibariyle dolar alış fiyatı 13,5875 TL, dolar satış fiyatı 13,5977 TL seviyelerinde işlem görüyor.